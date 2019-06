Khloé Kardashian chora ao falar sobre traição de Tristan Thompson e Jordyn Woods em reality

17/06/2019 | 17:11



No início de 2019, o escândalo de traição envolvendo Khloé Kardashian tomou conta dos sites sobre celebridades - e não é pra menos! O namorado da Kardashian, Tristan Thompson, a traiu com Jordyn Woods, melhor amiga de Kylie Jenner. Mas em breve veremos como a notícia foi recebida pela família, já que o episódio final do reality Keeping Up With The Kardashians será exibido no próximo domingo, dia 23, e trará os desdobramentos da polêmica.

No teaser, é possível ver que Kim Kardashian recebeu a informação de sua amiga, Larsa Pippen, que disse:

- Tristan e Jordyn estavam em cima um do outro na noite passada .

Khloé também desabafou, dizendo:

- Eu sabia quem ele era. Mas eu nunca, em um milhão de anos, imaginei que essa fosse quem ela era.

Já Kylie disse:

- Eu só pensei algo do tipo: No que você estava pensando?

Ao fim do teaser, Khloé ainda chora em frente às câmeras, dizendo que não gostaria que a traição fosse tão pública.

E depois do escândalo, nenhum membro do clã Kardashian-Jenner parece querer se envolver com Tristan! Caitlyn Jenner, pai de Kendall e Kylie, publicou uma mensagem de Dia dos Pais - que foi comemorado no último domingo, dia 16, nos Estados Unidos - em seu Instagram e, além de parabenizar seu próprio pai e filhos, ela também mandou uma mensagem aos homens do clã Kardashian que possuem filhos - Kanye West, Rob Kardashian, Scott Disick e Travis Scott - mas propositalmente excluiu Tristan!

Caitlyn escreveu:

Para todos os pais da minha vida: Feliz Dia dos Pais! Começando com meu pai, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Pai, Burt [Jenner], Brandon [Jenner], Kanye [West], Rob [Kardashian], Scott [Disick] e Travis [Scott].