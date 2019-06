Cantor do Megadeath revela câncer na garganta meses antes de show no Rock in Rio

17/06/2019 | 17:10



Dave Mustaine anunciou no site oficial de sua banda, na segunda-feira, dia 17, que foi diagnosticado com câncer na garganta. O cantor da banda icônica do heavy metal, Megadeth, escreveu:

Fui diagnosticado com câncer na garganta. É claramente algo a ser respeitado e encarado com força, mas já enfrentei obstáculos antes. Estou trabalhando próximo a meus médicos, e mapeamos um plano de tratamento que eles estimam que tenha 90% de chance de sucesso. O tratamento já começou.

O anúncio veio cerca de quatro meses antes do show da banda no Rock in Rio. No comunicado, Dave dá a entender que a apresentação será cancelada:

Infelizmente, isso pede que eu cancele a maioria dos shows deste ano. (...) Megadeth vai voltar à estrada o mais rápido possível.

Ele termina dizendo que é grato por sua equipe - família, médicos, membros da banda, treinadores - e que irá manter os fãs informados sobre sua saúde.

Nas redes sociais, fãs estão desejando as melhoras do cantor.