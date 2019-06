MME reitera cronograma para conclusão de avaliação das barragens até fim de 2019

17/06/2019 | 16:58



O Ministério de Minas e Energia reiterou o plano de concluir a avaliação de todas as barragens do País até o fim do ano. "Estamos realizando o monitoramento de barragens, acredito que está satisfatório, vamos ter uma avaliação de todas as barragens até fim do ano, como o cronograma estabelecido", disse o ministro Bento Albuquerque em conversa com jornalistas, após participar do Ethanol Summit 2019, em São Paulo.

Ele explicou que o trabalho do ministério priorizou, num primeiro momento, a reorganização da Agência Nacional de Mineração (ANM), com a qualificação de 24 pessoas que se juntaram à autarquia Além disso, citou a colaboração feita com a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Nacional de Engenharia visando melhoria das ações de monitoramento para evitar novas tragédias como a que ocorreu no início do ano em Brumadinho (MG).