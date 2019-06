União teve de honrar R$ 697,92 mi de dívidas estaduais com garantias do Tesouro

17/06/2019 | 16:52



A União desembolsou R$ 697,92 milhões em maio para honrar dívidas de Estados com garantias do Tesouro Nacional. A maior parte se deve a débitos do Rio de Janeiro, que somaram R$ 653,69 milhões no mês passado. Já Minas Gerais, deixou de quitar dívidas no valor de R$ 44,23 milhões.

No ano, a União já precisou honrar R$ 2,984 bilhões em calotes dos dois Estados. Desse total, R$ 1,604 bilhão se referem a dívidas não pagas por Minas Gerais e R$ 1,379 bilhão são débitos do Rio de Janeiro.

Em ambos os casos, o Tesouro não consegue recuperar os valores por meio do bloqueio de repasses aos dois governos estaduais.

No caso do Rio de Janeiro, porque o Estado aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). E no caso de Minas Gerais porque o governo mineiro detém uma liminar na Justiça impedindo o sequestro nos repasses pela União.