Obituário - 17 de junho de 2019

17/06/2019



Segunda-feira, 17 de junho de 2019

Iara Balieiro Lima

(Santo André, 30-10-1940 – São Paulo, SP, 10-6-2019)

Por mais de 20 anos a professora Iara lecionou no Colégio Stocco, de Santo André. Foi também professora de francês, português e inglês nos colégios Coração de Jesus e Américo Brasiliense. Durante muitos anos deu aula particular de redação para vestibulandos. “Era muito querida por seus alunos, pais deles e colegas, como também demonstrado durante seu velório, e na infinidade de mensagens constantes nas redes sociais”, relata seu marido, o advogado José Bueno Lima.

Professora Iara parte aos 78 anos. Era filha de Olinda D. do Amaral Balieiro e José Xavier Balieiro. Constituiu uma família maravilhosa, ao lado do Dr. Bueno Lima, com quatro filhos: José Antonio, Antônio Celso, Patrícia e Luís Felipe, dois advogados, um médico e a filha agente de turismo.

Crédito da foto – Álbum familiar

PROFESSORA IARA. A andreense que ensinava em colégios e formava vestibulandos



Santo André, quarta-feira, dia 12 de junho

Lenyr Ribal Carregã, 85. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quinta-feira, dia 13 de junho

José Anezio Garcia, 62. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia em Santo André. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.



Santo André, sexta-feira, dia 14 de junho

Helena Azevedo, 100. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miguel Ulisses da Silva, 96. Natural de Jati (CE). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Américo Bernardino Teixeira, 91. Natural de Bernardino de Campos (SP). Residia no Jardim Cambui, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicta de Sousa Bertochi, 87. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thereza Arelaro das Neves, 87. Natural de Socorro (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rubenita Moreira Ribeiro, 85. Natural de Poções (BA). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Crematório Memorial de Santos (SP).

Luiz Ferreira de Brito, 84. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lídia Agostini Vicente, 81. Natural de Santo André. Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ocladio Marti Gorini, 80. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosa Teruel, 77. Natural de Monte Alto (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maurício de Souza Tomé, 74. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 14. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maurilio Severino, 70. Natural de São Caetano. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Darciso Galuzio, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 14. Crematório Memorial de Santos (SP).

Dorival Francisco, 68. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Jardim Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Naiva de Oliveira Bezerra, 63. Natural de Salinas (MG). Residia na Vila Tolstoi, em São Paulo (SP). Dia 14, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Rosa Mazzaro Muniz, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Professora. Dia 14. Crematório Memorial de Santos (SP).

João Crasnojan Junior, 54. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Janaina Aparecida Luiz, 39. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdenise Lemos, 55. Natural de Arapongas (PR). Residia na Vila Pires, em Santo André. Cuidadora de idosos. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sábado, dia 15 de junho

Osmil Queiroz de Assis Pedroso de Camargo, 90. Natural de Boituva (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Professora. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna de Oliveira Lecca, 90. Natural de Braúna (SP). Residia na Vila Capela, em São Paulo (SP). Dia 15, em Santo André. Cemitério Gethsêmani, em São Paulo (SP).

Roza Ogusike Kadekaro, 90. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Rosa Monte Cararo, 88. Natural de Fernando Prestes (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 15. Crematório Memorial de Santos (SP).

Lucy Teresa de Jesus Bastos, 87. Natural de Lagoa Dourada (MG). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Teresa Ana dos Santos, 86. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Arco, 80. Natural do Estado de São Paulo (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco do Vale, 72. Natural de Fortaleza (CE). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Viviane Joice Novembrino Xavier, 16. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Estudante. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 16 de junho

Amália Elvira da Silva, 90. Natural de Camoquim de São Felix (PE). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo (SP). Dia 16, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, quarta-feira, dia 12 de junho

Eduvirge Thereza de Jesus, 106. Natural de Santa Rita de Caldas (MG). Residia no Jardim das Américas, em São Bernardo. Dia 12, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Juracy Novaes Pricoli, 92. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério Congonhas, em São Paulo.

Áurea Costa Rezende, 87. Natural de Passos (MG). Residia na Vila Sônia, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Celina de Jesus Adolpho, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

João Gonçalves de Moura, 87. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Vitório Consentino, 84. Natural de Mirassol (SP). Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Juvenal Rodrigues dos Santos, 75. Natural de São Bernardo. Residia no Distrito de Riacho Grande, Bairro dos Finco, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.

Davilson Parra, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Paramont, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, quinta-feira, dia 13 de junho

Haro Sato Yamamoto, 90. Natural de Araraquara (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Sebastião Eloy, 83. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 13. Cemitério do Baeta.

Zilda Siqueira, 81. Natural de Jaborandi (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Estelita Vieira Matos, 80. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.

Edgard Simonati, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).

Lúcia Rodrigues Rosa, 76. Natural de Cerquilho (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 13, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Pauluci Alonso, 71. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 13. Jardim da Colina.

Otília Mendes, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

José Elias Pedroso da Costa, 51. Natural dee Glória do Goitá (PE). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 13. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 14 de junho

Inez Rodrigues da Silva, 71. Natural de Tambaú (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Adriana Castro Polato, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 14. Crematório Vila Alpina.

Rita de Cássia Nicolau, 42. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Auxiliar de produção. Dia 14, em Santo André. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 15 de junho

Vito Vitale, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério São Pedro (SP).



São Caetano, terça-feira, dia 11 de junho

Alzira Favero Chesso, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11. Cemitério São Paulo, Vila Paula.

Ubalda Gaspar de Freitas, 83. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.

Luis Miro Canudas, 80. Natural da Espanha. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Velado em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Lapa, em São Paulo (SP).



São Caetano, quarta-feira, dia 12 de junho

Deodato Carneiro, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Seckler, em São Paulo (SP). Velado em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elias Monteagudo, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema, sexta-feira, dia 14 de junho

Marico Ueda, 82. Natural de Cravinhos (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.

Weralucia Matias da Silva, 54. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

Aparecida Cândida Padilha da Rocha, 66. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 15 de junho

Rosária Massi Franco, 82. Natural de Miraí (MG). Residia no Jardim Promissão, em Diadema. Dia 15. Vale da Paz.

Leida Saldanha de Andrade, 74. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 15. Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).



Mauá

Ademal da Silva, 72. Natural de Londrina (PR). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 14, em Santo André. Vale dos Pinheirais.