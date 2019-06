QQ é o líder: conheça os carros mais baratos do Brasil em 2019

Leo Alves



17/06/2019 | 16:18

Embora diversos carros de categorias superiores estejam entre os 10 mais vendidos no Brasil, os populares ainda dominam a liderança. Vide o Chevrolet Onix, que está indo para seu quinto ano consecutivo no lugar mais alto do pódio. Por conta de sua importância, o Garagem360 separou os veículos mais baratos do Brasil na atualidade.

O teto dos valores considerado foi de R$ 50 mil. Os preços foram baseados nos informados pelas montadoras ou pela tabela FIPE. Confira abaixo quais foram os carros selecionados.

Carros mais baratos do Brasil

Foto: Divulgação 1- Chery QQ: R$ 29.690 Foto: Divulgação 1- Chery QQ: R$ 29.690 Foto: Divulgação 2- Fiat Mobi: R$ 32.990 Foto: Divulgação 2- Fiat Mobi: R$ 32.990 Foto: Divulgação 3- Renault Kwid: R$ 33.290 Foto: Divulgação 3- Renault Kwid: R$ 33.290 Foto: Divulgação 4- Hyundai HB20 Unique 1.0: R$ 44.490 Foto: Divulgação 4- Hyundai HB20 Unique 1.0: R$ 44.490 Foto: Divulgação 5- Fiat Uno: R$ 45.290 Foto: Divulgação 5- Fiat Uno: R$ 45.290 Foto: Divulgação 6- Ford Ka S: R$ 45.590 Foto: Divulgação 6- Ford Ka S: R$ 45.590 Foto: Divulgação 7- Renault Sandero: R$ 45.990 Foto: Divulgação 7- Renault Sandero: R$ 45.990 Foto: Divulgação 8- VW Gol 1.0: R$ 46.320 Foto: Divulgação 8- VW Gol 1.0: R$ 46.320 Foto: Divulgação 9- Chevrolet Onix Joy: R$ 46.590 Foto: Divulgação 9- Chevrolet Onix Joy: R$ 46.590 Foto: Divulgação 10- Nissan March SV 1.0: R$ 47.490 Foto: Divulgação 10- Nissan March SV 1.0: R$ 47.490 Foto: Divulgação 11- Fiat Argo 1.0: R$ 48.990 Foto: Divulgação 11- Fiat Argo 1.0: R$ 48.990 Foto: Divulgação 12- Renault Logan: R$ 49.390 Foto: Divulgação 12- Renault Logan: R$ 49.390 Foto: Divulgação 13- VW Up MPI: R$ 49.590 Foto: Divulgação 13- VW Up MPI: R$ 49.590 Foto: Divulgação 14- Chevrolet Prisma Joy: R$ 49.990 Foto: Divulgação 14- Chevrolet Prisma Joy: R$ 49.990 Foto: Divulgação 15- Fiat Grand Siena Attractive: R$ 49.990 Foto: Divulgação 15- Fiat Grand Siena Attractive: R$ 49.990