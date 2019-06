Sesi abre credenciamento para projetos literários

Miriam Gimenes



18/06/2019 | 07:11



O Sesi-SP abriu edital de credenciamento para projetos de narração de histórias, workshops e oficinas literárias. Os proponentes (autores, escritores, poetas, cordelistas, críticos literários,

É permitido inscrever mais de um projeto durante todo o período em que o edital estiver aberto e podem participar profissionais de arte e cultura como pessoa física, jurídica e MEI (Microempreendedor Individual).

As propostas de narração de histórias literárias podem abranger o universo da literatura em todas as suas vertentes, por exemplo, mitos, contos, lendas, festas populares, folguedos, contos de fadas, com carga horária de 60 minutos.

Debates e reflexões, oficinas de criação, atividades relacionadas a HQs, discussões sobre temas da atualidade relacionados ao livro e à literatura, entre outros formatos que aproximem o público ao universo literário, podem ser sugeridos como oficinas e workshops de até 120 minutos. É importante, antes de se inscrever, verificar as especificações do regulamento de

A lista de selecionados será divulgada no site www.sesisp.org.br/cultura/editais, mensalmente, até o dia 5 de cada mês, durante o período de vigência do credenciamento. Os selecionados desenvolverão as atividades propostas no Centro Cultural Fiesp, na Capital, e nas estações Sesi de Cultura, nas cidades de Atibaia, Cosmópolis e Santa Rita do Passa Quatro, no Interior de São Paulo.