História e arte: conheça os museus do Brasil

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



07/09/2021 | 13:56



Os museus do Brasil são perfeitos para quem gosta de passeios culturais. Seja para apreciar a arte ou se aprofundar melhor na história, os locais são boas pedidas para diferentes tipos de públicos.

No entanto, alguns desses museus, atualmente, se encontram fechados. O Museu do Ipiranga, por exemplo, está passando por reformas. Já o Museu Nacional e o Museu da Língua Portuguesa não estão em funcionamento desde que foram atingidos por incêndios em 2018 e 2015, respectivamente.

Museus do Brasil

PLANEJE SUA VIAGEM

Ao planejar uma viagem para visitar os museus do Brasil, independentemente do destino, é importante ficar atento a uma série de detalhes. Na hora de comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, usamos as ferramentas abaixo, sempre muito úteis. Com elas você economiza e, de quebra, ganha tempo. Acredite: viajar organizado é um dos segredos que nos permite estar sempre na estrada.