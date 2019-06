Até agora, Irã tem cumprido acordo nuclear, diz comissária da UE

17/06/2019 | 15:17



A União Europeia afirmou nesta segunda-feira que esperará por relatórios científicos sobre o cumprimento do Irã do acordo nuclear negociado por potências globais, antes de anunciar sua resposta. A comissária de Relações Exteriores do bloco, Federica Mogherini, disse que não deseja especular sobre o que aconteceria, caso Teerã se afastasse dos termos do acordo que impede o país de desenvolver armas nucleares.

"Até agora, o Irã tem cumprido com seu compromisso nuclear como havíamos esperado", afirmou Mogherini. Ela insistiu que pretende aguardar o próximo relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre essa questão.

O governo do Irã afirmou que deve romper nos próximos dez dias o limite de estoque de enriquecimento de urânio estabelecido pelo acordo nuclear com potências. Fonte: Associated Press.