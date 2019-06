Magic City, em Suzano (SP), anuncia promoção para julho

Leo Alves



17/06/2019 | 15:18

Complexo turístico em Suzano (SP), o Magic City tem em sua estrutura parque aquático, parque de diversão e hotelaria. O local anunciou uma promoção para hospedagens nas pousadas durante as férias de julho. Para cada cinco dias reservados, dois sairão de graça, desde que o check-in seja no domingo e o check-out na sexta-feira.

A diária para duas pessoas, com café da manhã, sai por R$ 239,60 na Pousada Magic City, e R$ 211 na Pousada Up Ville. Os apartamentos comportam cinco pessoas, sendo dois adultos e três crianças.

O Magic City está instalado numa área de 350 mil m², no coração da Mata Atlântica. Voltado para o lazer da família, conta com diversas atrações para todas as idades. Quem se hospeda nas pousadas tem acesso livre ao parque aquático (das 10h às 17h), parque de diversão (13h às 17h), aos ofurôs e piscinas cobertas e aquecidas (das 10h às 20h) e ainda tem mais um benefício exclusivo, que é o acesso ao Espaço Mega, ambiente com piscina aquecida que funciona 24 horas e fica dentro da pousada Magic City.

O parque funcionará todos os dias do mês de julho. Os valores dos ingressos saem a partir de R$ 60 para compras no site ou no televendas do complexo.

Infraestrutura complexo turístico em Suzano (SP)

Pousadas

Chamadas de Magic City e Up Ville, as pousadas têm estrutura completa para famílias. A primeira, que fica localizada dentro do parque aquático, conta com 64 suítes que acomodam até cinco pessoas cada, e são equipadas com TV, internet, ventilador de parede e frigobar. Em termos de lazer, dispõe de sala de jogos com sinuca, tênis de mesa e carteado. A pousada também tem restaurante próprio, que serve todas as refeições do dia.

A Up Ville pode ser uma boa opção para quem gosta de mais privacidade, já que está em meio à Mata Atlântica, mas ainda assim muito próxima ao parque, a apenas 1.500 metros. Possui oito quartos com capacidade para receber até cinco pessoas cada, além de cozinha e sala compartilhadas, piscina e uma quadra de tênis.

Além da estrutura, os hóspedes contam uma equipe de monitores, garantindo ainda mais diversão para as crianças e também para os adultos, com uma programação animada.

Parques

O parque aquático conta com cinco toboáguas, com destaque para o Nitro-X e Kamikaze, que são os brinquedos mais radicais. Tem também a Tiroloka, uma tirolesa de mais de 130m, que passa por cima do parque aquático, e o Waterball, uma bolha gigante que flutua na água. Outros destaques são a piscina de ondas, que dá uma deliciosa sensação de praia, piscinas cobertas e aquecidas em até 40°C, e banheiras de ofurô, ótimas para quem quer dar aquela relaxada. Há playground infantil, com piscinas, baldões e escorregadores para a criançada curtir cada segundo. Já o parque de diversões conta com Barco Viking, Twistter e Balãozinho.

A estrutura conta ainda com restaurantes, lanchonetes, loja de conveniência, auditório e grandes áreas para shows e eventos.

