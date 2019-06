Filha de Bela Gil surpreende com vozeirão ao se apresentar na Itália

17/06/2019 | 15:11



O talento está no sangue! Flor Gil Demasi, a filha mais velha de Bela Gil, encantou ao se apresentar para uma plateia em Bra, na Itália. Aos dez anos de idade, a pequena é neta de Gilberto Gil, que é pai de Bela, e sobrinha de Preta Gil - e, como a apresentadora mostrou no vídeo de Flor cantando, os dotes artísticos vêm mesmo de família.

A pequena se apresentou ao som de Sem Ar, música de seu tio, José Gil. Ela é filha da apresentadora com o produtor João Paulo Demasi, e surpreendeu com um vozeirão! Junto com o vídeo, Bela escreveu:

Não tenho palavras pra descrever a emoção de ver a minha filha de 10 anos [de idade] se apresentando de uma maneira linda, segura e corajosa para uma plateia italiana! E levando a música do tio José Hil e primos João e Francisco Gil pra longe. Te amo, filha!

Nos comentários, várias celebridades parabenizaram a apresentadora pelo talento da filha. Ivete Sangalo escreveu:

Que cantora! Muito linda!

Já Preta Gil escreveu:

Chorei!

Já Ingrid Guimarães disse:

Que coisa linda! Chocada com a segurança!