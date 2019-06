Silvio Santos diz a Patricia Abravanel que ela não merece ganhar o mesmo que Eliana

17/06/2019 | 15:11



No último domingo, dia 16, Patricia Abravanel marcou presença no programa de Silvio Santos - seu pai - e, durante o Jogo dos Pontinhos, fez a sincerona falando não só sobre os tapas que levou do dono do SBT durante a infância, como também comparando seu salário com o da apresentadora Eliana:

Logo no início da brincadeira, Silvio disse que desde os dois anos de idade Patricia é insubordinada e, apesar de ela ter dito que tem ficado obediente, ele afirmou que ser marido dela não devia ser fácil. Após ela ter retrucado, o dono do Baú questionou então se ele já havia batido nela quando era pequena e como resposta obteve o seguinte:

- Às vezes eu tomava [uns tapas], é que agora não pode mais dar uns [tapas] nos filhos.

Não sendo essa lavação de roupa suja o suficiente, a questão financeira da família Abravanel voltou a ser um tópico de discussão do programa e a herdeira teve que responder se achava normal querer ganhar o mesmo salário de um colega sabendo que ele era melhor do que ela. Sem papas na língua, disse que achava que sim e ainda deu uma cutucada citando Eliana:

- Eu gostaria de ganhar igual a Eliana. Ela tem muito mais experiência do que eu, mas eu me acho tão boa quanto.

Provocando risada da plateia, Silvio então afirmou:

- Você não é melhor do que a Eliana, por isso você não ganha mais do que ela.