17/06/2019 | 15:01



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou que não pretende fazer julgamentos sobre a saída do presidente do BNDES, Joaquim Levy, após os episódios do fim de semana.

"Eu não quero fazer julgamentos sobre atitudes do governo federal", afirmou, em entrevista após o Ethanol Summit, em São Paulo, nesta segunda-feira, 17. "Levy é um bom profissional, bom economista, pessoa que sempre teve confiança do mercado e continua a ter", afirmou.

Questionado se teria Levy em seu governo, Doria afirmou que ele é um bom nome. "Governo de São Paulo é composto por bons nomes. Um nome com essa qualificação seria muito bem visto", disse.