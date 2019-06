App permite ler mensagens do WhatsApp sem que ninguém saiba

Marcella Blass



17/06/2019 | 14:18

Uma das características que mais incomodam os usuários de aplicativos como WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram é a confirmação de leitura. E apesar de o recurso poder ser facilmente desativado, muita gente não quer abrir mão de ter certeza que o outro contato leu a mensagem enviada.

Para esses casos, a dica é usar aplicativos como o Unseen, que acessa as notificações dos mensageiros e permite que você leia a conversa sem que seus amigos sejam notificados. Disponível apenas para Android (aqui), o Unseen pode ser configurado em pouquíssimos passos, como mostra o tutorial a seguir.

1) Após baixar e abrir o app, o primeiro passo é definir para quais aplicativos o Unseen exibirá notificações. As opções disponíveis são Facebook, WhatsApp, Viber e Telegram.

2) Depois, o app vai solicitar a liberação de acesso às notificações do telefone. Basta confirmar em OK.

3) Na sequência, mude a chavinha do Unseen, na área Acesso a notificações na tela, para a direita.

4) Pronto! A partir de agora, a notificação dos aplicativos de mensagem aparecerão seguidas da notificação do Unseen. Basta clicar na notificação com o símbolo do detetive (veja abaixo).

5) O Unseen organizará as mensagens em abas e você pode navegar por elas de acordo com o aplicativo que escolher.

