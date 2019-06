Bolsas da Europa fecham sem direção única, à espera de BCE e com aéreas no radar

17/06/2019 | 14:11



As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta segunda-feira, 17. Os pregões operaram sem grandes pressões específicas, aguardando o discurso do presidente do BCE, Mario Draghi, na tarde desta segunda, e as decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) ao longo da semana. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou próximo à estabilidade, com avanço de 0,03%, a 378,92 pontos.

Em entrevista publicada pelo Financial Times na manhã desta segunda, o banco alemão Deutsche Bank anunciou a reestruturação das suas operações de trading através da implementação de um "banco ruim", que irá manter ou vender ativos avaliados em até 50 bilhões de euros, a maioria derivativos de longo prazo. A medida fortaleceu os papéis do Deutsche Bank, que subiram 1,49% na bolsa de Frankfurt.

Contudo, a valorização do banco não conseguiu conter totalmente a queda do índice alemão DAX, que recuou 0,09% e fechou a 12.085,82 pontos. O pregão da Alemanha foi pressionado pela Lufthansa, após a companhia emitir um alerta de lucro para 2019, citando a competição de preços como principal motivo. Na esteira do anúncio, a Lufthansa despencou 11,56% na bolsa alemã.

O impacto da Lufthansa no setor de aviação limitou ganhos na bolsa de Londres, onde o índice FTSE 100 avançou 0,16%, a 7.357,31 pontos. No pregão inglês, a EasyJet recuou 4,37%, enquanto a International Consolidated Airlines caiu 2,19%. Já em Paris, a Airbus, que anunciou nesta segunda novo modelo de aeronave, resistiu ao movimento e fechou em alta de 2,11%. O índice francês CAC 40 avançou 0,43%, a 5.390,95 pontos.

Em Milão, o índice FTSE MIB avançou 0,07%, a 20.626,42 pontos. Um dos limitadores do crescimento da bolsa italiana foi o time de futebol Juventus, cujos papéis caíram 3,41% após o anúncio da contratação de Maurizio Sarri como novo técnico da equipe.

A bolsa de Lisboa liderou as perdas europeias da segunda-feira, com recuo do índice PSI 20 de 1,30%, a 5.063,67 pontos. Já em Madri, o índice espanhol IBEX 35 recuou 0,68%, a 9.131,70 pontos.