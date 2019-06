Tatá Werneck fala sobre escolha do nome da filha: Preciso convencer o Rafa ainda

17/06/2019 | 14:10



Tatá Werneck não nega ser uma das grávidas mais engraçadas de 2019! A apresentadora, que espera a primeira filha de seu relacionamento com Rafael Vitti, vira e mexe faz piada e aparenta estar ainda mais inspirada em fazer todo mundo rir desde que anunciou a gravidez.

Agora, a apresentadora resolveu falar sobre a escolha do nome da filha e já declarou que suas ideias não estão sendo muito bem aceitas. Para quem não sabe, enquanto o casal ainda não decidiu o nome, Tatá chama a bebê de Clóvis na brincadeira. No último sábado, dia 15, no entanto, ela compartilhou que já decidiu o nome, mas que ainda precisa convencer o amado.

Finalmente pensei em um nome pra minha filha e a reação de todas as pessoas foi: Você tá de sacanagem né? Acho que tô no caminho certo, revelou ela em sua conta oficial no Twitter.

E continua:

Preciso convencer Rafa ainda, que, quando falei, riu fofo e disse: Ai amor. Não né?

Depois disso, os fãs de da apresentadora não aguentaram a curiosidade resolveram apostar qual nome seria esse que Tatá escolher. Confira os comentários:

Meu nome é Irine Shaiene. Pensa em no futuro da sua filha porque olha, não é fácil, escreveu uma internauta.

Certeza que é Hortaliça o nome!, disse outro.

Faz a junção dos nomes: Taliel ou Rafalita, sugeriu uma terceira.