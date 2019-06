Xuxa Meneghel revela que fez filme erótico a pedido de Pelé e declara: - Me estrepei

17/06/2019 | 14:10



Xuxa Meneghel abriu o jogo sobre diversos assuntos durante bate-papo com Eliana no último domingo, dia 17. E a loira falou também sobre o polêmico filme Amor, Estranho Amor, longa erótico que ela gravou quando tinha por volta de 18 anos de idade! Na conversa, Xuxa revelou como se sentiu em relação ao trabalho e o porquê topou participar.

A trama controversa contava a história de Hugo, um garoto que foi morar com sua mãe, uma garota de programa, em um bordel. Lá ele se envolve com a prostituta Tamara, interpretada por Xuxa. Um dos fatos que repercutiu negativamente sobre o filme foi o fato de a loira ter gravado uma cena de sexo com o ator que tinha 12 anos de idade. Após seu lançamento, a apresentadora conseguiu até proibir a exibição e circulação do filme no país.

Durante o Programa Eliana, a eterna rainha dos baixinhos relembrou o filme e revelou que só aceitou gravá-lo porque foi um pedido de Pelé, com quem a musa teve o seu primeiro relacionamento sério, o qual durou seis anos:

- Tive que lidar com traição e mentira porque ele dizia que o Pelé tinha que fazer aquilo. Depois de um tempo eu comecei a acreditar.

Além das amantes que Pelé teve, Xuxa também teve que lidar com o pedido que lhe rendeu o fato mais obscuro em sua carreira:

- Eu odiei fazer Amor Estranho Amor. Me enganaram, falaram um monte de coisa, foi o único trabalho que o Pelé me fez fazer. Ele falou: Faz por causa do meu amigo. Fiz e me estrepei.