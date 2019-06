Ação irresponsável

Do Diário do Grande ABC



17/06/2019 | 13:50



Soltar balões é crime. Frase repetida à exaustão, mas que parece não sensibilizar quem pratica. Gente que ignora o perigo em nome do prazer momentâneno de enviar ao céu um objeto que em algum momento vai descer. E aí poderá trazer consequências sérias às pessoas e ao meio-ambiente.

Está lá na Lei de Crimes Ambientais (9.605/1998): fabricar, comercializar, transportar e soltar balões são ações criminosas e os infratores podem pegar até três anos de detenção. Pena branda, se considerada a extensão dos danos que podem ser causados.

Todos os anos este Diário publica reportagens que alertam para o perigo. No início do mês, foi veiculado texto que mostrava a preocupação das autoridades e também dos responsáveis pelas empresas do Polo Petroquímico, visto que entre 2017 e 2018, cresceram em 48,19% os registros de queda deste tipo de artefato no entorno do centro fabril, passando de 83 para 123.

Hoje, mais uma vez o tema volta às páginas. Não mais como alerta e sim como relato do real perigo que este ato representa. Empresa localizada em São Bernardo, com 27 anos de existência, foi completamente consumida pelo fogo, que, segundo o Corpo de Bombeiros, teve início com a queda de balão.

Prejuízo que o dono do estabelecimento, um empresário de 70 anos, não teve condições de mensurar. Perderam também os 77 empregados da fábrica. Pessoas que viram seu local de trabalho se transformar em cinzas e ruínas.

A diversão inconsequente de alguém causou prejuízos, mobilizou 17 viaturas dos bombeiros, assustou vizinhos, custou postos de trabalho e uma série de outros transtornos.

Já passou da hora de acabar com essa insanidade. Soltar balão é crime, sim. Não filosofia de vida como insistem em apregoar os seus praticantes em adesivos nos vidros de carros ou nos meios digitais. Aliás, basta uma busca simples na internet ou nas redes sociais para encontrar os entusiatas dessa lamentável prática. O monitoramento por parte das autoridades policiais poderia impedir fatalidades como a de São Bernardo.