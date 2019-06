Luciana Gimenez faz homenagem a Mick Jagger em Dia dos Pais

17/06/2019 | 13:14



A apresentadora Luciana Gimenez decidiu prestar uma homenagem ao pai do filho mais velho dela, Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, neste domingo, 16. Ela usou o perfil oficial no Instagram para escrever sobre Jagger no Dia dos Pais na Inglaterra.

"Feliz Dia dos Pais, querido! Estamos orgulhosos de você, do pai amoroso que você é e com todos os teus filhos", disse na legenda da foto. O vocalista dos Stones tem mais sete filhos.

Luciana Gimenez é mãe de Lucas Jagger, 20, filho que tem com Jagger, e de Lorenzo, 9, filho que tem com seu ex-marido e apresentador da RedeTV! Marcelo de Carvalho. Eles se separaram em março de 2018, depois de 12 anos de união.

No stories do Instagram, Lucas Jagger também homenageou o pai. "Feliz Dia dos Pais, papai! Nos veremos em breve. Eu te amo muito", escreveu.