Anitta relembra bate-papo com Kim Kardashian e fala sobre comparações com a socialite

17/06/2019 | 13:11



Não é novidade que muita gente acha que Kim Kardashian e Anitta são parecidas. Mas o que a funkeira brasileira acha disso? Ao responder perguntas de fãs mexicanos em vídeo para o Buzzfeed, a cantora explicou que já até conversou com a socialite sobre o assunto.

- Sabe que uma vez eu falei uma vez com Kim? Um amigo meu é amigo de Kim e eu cheguei na casa dele e ele estava no Face time com ela. Eles estavam fazendo uma chamada de vídeo e quando ele nos apresentou, Kim disse: Ai deus, sempre me marcam em suas fotos, ou te marcam nas minhas, relembrou ela.

Anitta, no entanto, acredita que a empresária norte-americana é muito mais bonita do que ela:

- Kim é 500 vezes mais linda!, completou.

A cantora também citou a beleza de Maluma, afirmando que o cantor é muito mais bonito pessoalmente do que aparenta ser nas redes sociais:

É bonito, carismático e é um amor de pessoa!

A brasileira, que tem dado foco à carreira internacional, ainda prometeu aos fãs mexicanos que em breve realizará um show para eles, já que o México está entre os países que mais consomem seu trabalho:

- Eu estou enlouquecendo minha equipe porque acho que já passou do momento de termos um show no México e teremos esse ano, eu acredito, porque o México, depois do Brasil, é o país que mais consome meu trabalho, minhas redes sociais e meus vídeos e tenho que vir fazer um show, com certeza!