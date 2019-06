Gisele Bündchen homenageia Tom Brady em comemoração ao Dia dos Pais: Te amamos muito

17/06/2019 | 13:11



Gisele Bündchen merece o título de esposa do ano! O motivo? A modelo vira e mexe baba pelo marido, Tom Brady, em suas redes sociais e, no último domingo, dia 16, isso não foi diferente. O casal, que mora com os dois filhos, Benjamin e Vivian, no Estados Unidos comemorou o Dia dos Pais em terras norte-americanas e, é claro, esbanjou fofura na web.

Por meio de um post no Instagram, Gisele homenageou o amado ao mostrar uma foto dele com seus filhos e, também, com John, primogênito do jogador, que é fruto de seu relacionamento com Bridget Moynahan.

Feliz Dia dos Pais, meu amor. Não há palavras para descrever o quanto você significa para nós. Não há nada que amamos mais do que estar com você! Além de fazer as melhores cócegas, panquecas, e cortes de cabelo, você também é o melhor pai! Obrigada por sempre nos fazer sentir seguros e por nos amar. Nós te amamos muito!, disse ela na legenda.

Mais cedo, a modelo compartilhou com os fãs como foi o começo das celebrações em sua casa. No Instagram, ela publicou alguns vídeos em que mostra o marido arrasando na cozinha. O jogador de futebol americano estava preparando alguns waffles para o café da manhã da família.

- Ele está fazendo o melhor waffle do mundo, senhoras e senhores, disse Gisele em um dos vídeos. No seguinte, ela se mostrou surpresa com a técnica do jogador ao preparar a guloseima.

- Isso é realmente profissional! Olha isso, comentou ela, aos risos.