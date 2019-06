Madonna fala sobre possível videoclipe com Anitta e relembra namoro com brasileiro: Tive um namorado safado

17/06/2019 | 12:11



Madonna abriu o jogo sobre a parceria que realizou com a cantora Anitta durante entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo, em Londres, exibida na noite do último domingo, dia 16. O bate-papo com o repórter Pedro Vedova aconteceu no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, e ele perguntou à diva do pop se ela conhecida algum homem safado, como diz a letra da música com a brasileira, que está em seu novo álbum, Madame X.

- Eu tive um namorado safado, disse ela, se referindo ao brasileiro Jesus Luz, com quem namorou por cerca de dois anos e garante que eles continuam amigos.

Durante a entrevista, o repórter também exibiu um vídeo de Anitta agradecendo Madonna pela parceria:

- É uma honra, é um prazer. Você está mudando minha vida pra sempre, diz Anitta.

Sobre a canção, Madonna contou que, apesar de viver em Portugal, precisou de ajuda para acertar a pronúncia do funk. O videoclipe da música ainda não foi realizado e Vedova revelou que os brasileiros aguardam pelo clipe com Anitta. A rainha do pop , então, explica que estourou o orçamento de seu novo projeto, mas não descarta a possibilidade do vídeo caso alguém resolva financiar.

- Se eu achar um financiamento. Quem sabe a TV Globo queira financiar?, brincou ela que informou ainda que a produção do vídeo custaria cerca de 300 mil dólares, mais de um milhão de reais.

A cantora ainda comentou o fato de uma das principais rádios do Reino Unido não ter adicionado as músicas novas dela à playlist principal, alegando que precisava de cantoras mais novas para reduzir a média de idade dos ouvintes:

- Se eu fosse um homem, ninguém comentaria minha idade. Para as mulheres existe um comportamento esperado e se você ainda tiver apetite sexual, se ainda se divertir e se sentir viva, você vai ser discriminada e perseguida.

Madonna, aliás, já havia falado sobre como teve dificuldades no início da carreira por ser mulher. Em entrevista ao site NME, a cantora lembrou que pessoas influentes já tentaram se aproveitar dela quando mais nova, pedindo favores sexuais, enquanto ela estava apenas querendo mostrar seu trabalho:

- Eu era uma artista iniciante implorando por ajuda e eu procurava pessoas que dirigiam gravadoras ou DJs influentes dizendo: Você pode me ajudar? Você pode ouvir essa música? Você pode me ligar? Você pode me inscrever para a sua gravadora?, E muitas pessoas disseram: Sim, se você fizer isso, e geralmente era um favor sexual, relembrou.

Ela ainda confessa que até pensou em aceitar as propostas a certa altura, mas desistiu depois que percebeu que não conseguiria se olhar no espelho caso se sujeitasse passar por determinadas situaçõeS:

- Eu sabia que não poderia me olhar no espelho se fizesse isso. Então continuei como estava, sendo uma artista faminta e esperando minha chance e ironicamente eu assinei um contrato com um homem gay, que não queria nada comigo e ele realmente gostou muito da minha música.