Príncipe Harry recebeu conselho do avô para não se casar com Meghan Markle

17/06/2019 | 12:11



Eita, parece que príncipe Harry sempre teve um queda por atrizes de Hollywood! Isso porque, segundo o jornal The Mirror, o Duque de Cambridge sustentou uma paixão por Jennifer Aniston, estrela do icônico seriado Friends, antes de se casar com Meghan Markle. A publicação afirma que tal revelação foi feita no novo livro e documentário sobre a atriz, em que o escritor norte-americano Ian Halperin afirma que Harry ficou obcecado com Jennifer, que é 16 anos mais velha do que ele.

Harry supostamente se apaixonou pela atriz ao vê-la capa da GQ em 2009 seminua usando apenas uma gravata e, embora ele nunca tenha conseguido marcar um encontro, Halperin afirma que o príncipe chegou a enviar inúmeras mensagens de texto assim que conseguiu o número dela e que ele dizia aos amigos que Jennifer tinha o que poderia servir para ser uma princesa.

- Ele disse a um amigo próximo que sua atriz favorita era Jen e conseguiu o número dela. Ele mandou uma mensagem para ela e enviou emojis. Uma fonte me disse que Jen estava ciente da paixão de Harry, mas não queria iludi-lo por causa da diferença de idade, conta Halperin. Porém, segundo o jornal, um porta-voz de Aniston negou que Harry tinha uma queda por ela.

Que babado, hein? Vale dizer que Jennifer tinha admiração pela falecida mãe de Harry, a princesa Diana, e chegou a conhecer o príncipe Charles em um baile de gala apenas alguns meses depois que Diana morreu em um acidente de carro em Paris, na França.

Mas, não foi só isso que colocou Harry nos holofotes no início desta semana! O jornal The Sun revelou no último domingo, dia 16, que Harry teria sido aconselhado pelo avô, príncipe Philip, a não se casar com Meghan Markle, pois atrizes como ela seriam mulheres para sair, mas não para casar.

Uma coisa é sair com atrizes, outra é não casar com elas, teria dito o monarca ao neto, de acordo com o jornal.

Mas, aparentemente, Philip não foi o único a se preocupar com os romances do herdeiro real. William, seu irmão mais velho, chegou a se incomodar com a rápida progressão da união entre Harry e Meghan, que esse ano comemoraram um ano de casados e tornaram-se papais do pequeno Archie Harrison.

No entanto, vale lembrar que Philip não seria uma das melhores figuras para aconselhar o neto em sua vida amorosa. Afinal, ao longo dos 72 anos de casados com a Rainha Elizabeth II, ele ficou famoso por diversas puladas de cerca e comportamento nada condizente com a família tradicional inglesa. Muitos desses conflitos, inclusive, foram descritos na série The Crown sem terem sido rebatidos pela família real.