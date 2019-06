DJI aponta quais são os melhores drones para iniciantes

Da Redação, com assessoria



17/06/2019 | 12:18

Pilotar um drone não é tarefa difícil já que os comandos para a ação de decolagem e aterrissagem são intuitivos. Porém, é comum os pilotos se sentirem inseguros no primeiro voo. Sem contar que o alto investimentos nos equipamentos pode trazer mais receio aos iniciantes.

A DJI, fabricante de veículos aéreos não tripulados, possui drones que são indicados para pilotos novatos. Pensando nisso, a marca elencou os melhores drones para iniciantes, além de indicar dispositivos para os que já estão avançados e desejam levar suas habilidades para outro nível. Confira!

Tello

Apesar de ser um mini-drone, o modelo conta com tecnologia avançada que o torna superfácil de usar. Com uma câmera de 5 megapixels, o dispositivo tem design ultraleve e pesa apenas 80 gramas – característica que facilita a pilotagem, fazendo com que seja um dos melhores drones para iniciantes. Além disso, os recursos de segurança, como os protetores de hélice e design durável, o tornam perfeito para ser o primeiro drone de novos pilotos.

O Tello conta ainda com programação STEM, permitindo que o usuário programe rotinas de voo usando o Scratch (uma linguagem de computador desenvolvida pelo MIT), bem como realizar manobras aéreas, incluindo curvas em até oito direções. O pequeno drone é perfeito para iniciantes que querem aprender o básico sobre voo, ou para pilotos mais experientes que procuram diversão em um mesmo pacote.

DJI Spark

Divertido, fácil e acessível, é um dos melhores drones para iniciantes que vão usar o dispositivo com grupos de amigos ou recreações internas. Apesar de seu tamanho, é um sucesso com as tecnologias exclusivas da DJI, uma câmera de alta qualidade e um suporte de gimbal estável.

Leva cerca de 10 segundos para tirar o Spark do bolso e executar um lançamento direto da palma da mão. Não precisa pareá-lo com controle remoto ou aplicativo. Simplesmente, o piloto pode estender a mão e ele entrará no modo de controle por gestos. Sinalizando um quadrado com os dedos, o drone tira foto do controlador e de quem estiver por perto. Levantando os braços, ele volta para o piloto. Além disso, o Spark possui câmera de 12 megapixels com gimbal de dois eixos para imagens aéreas.

Além do Modo de Gestos, o Spark também apresenta modos de voo inteligentes, como QuickShot, ActiveTrack e TapFly. Um sensor de visão na parte de baixo da aeronave permite que ele mantenha sua posição quando está dentro de um local fechado.

Mavic Air

O Mavic Air é um dos melhores drones para iniciantes, já que traz o equilíbrio perfeito entre potência e portabilidade. O modelo tem metade do tamanho do Mavic Pro, mas apresenta quase todas as grandes funcionalidades do irmão mais velho.

Vale ressaltar que o Mavic Air também tem uma série de medidas práticas de segurança. Entre elas, sensores de visão estéreo, em cima e na parte de baixo, que percebem o ambiente enquanto voa. Eles formam a base dos Sistemas Avançados de Assistência ao Piloto (APAS), que indicam onde é seguro pousar e até desviar de objetos automaticamente.

O Mavic Air ainda é projetado para ser portátil. Dobrado, chega ao tamanho de um smartphone e é ideal para viajar com o drone na mochila. Para aqueles que procuram capturar a vida em movimento, o drone possui recursos inteligentes e intuitivos, como ActiveTrack, QuickShots e SmartCapture, que tornam a captura de imagens complexas e em movimento superfácil. O ActiveTrack identifica um objeto e pode acompanhá-lo sem a necessidade de qualquer equipamento extra.

Além disso, o Mavic Air possui uma excelente câmera aérea. O drone é equipado com 12 megapixels e 4K que podem registrar fotos em JPG e DNG RAW. O gimbal mecânico de três eixos otimiza ainda mais as filmagens aéreas. O melhor é que tudo pode ser armazenado internamente.

Onde encontrá-los?

A DJI possui loja autorizada no Barra Shopping, no Rio de Janeiro (RJ). Também trabalha com diversos revendedores espalhados pelo País, como Kalunga, Magazine Luiza, Ponto Frio e Fast Shop. Todos os produtos da marca são homologados pela Anatel.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Aproveite e confira casos inusitados envolvendo drones que chamaram a atenção ao redor do mundo: