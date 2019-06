Vencimento de opções e expectativa para política monetária ditam ritmo da Bolsa

17/06/2019 | 11:44



Após abertura em baixa, neste dia de vencimento de opções sobre ações, o Ibovespa retomou o nível dos 98 mil pontos e passou a operar com leves ganhos em linha com seus pares em Nova York.

Para Raphael Figueredo, Eleven Financial Research, há fraqueza no mercado em uma semana de feriado que se reflete em cautela aguardando novos capítulos da agenda econômica. "O Ibovespa mostrará sinais de bipolaridade hoje, com os investidores mais cautelosos sobre as próximas discussões a respeito da reforma da Previdência", disse. Há negociações em curso uma vez que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer voltar a incluir os Estados e municípios na proposta.

Às 10h49, o Ibovespa marcava 98.175,05 pontos (+0,14%).

Segundo a equipe da LCA, a forma como se deu a saída de Levy do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode causar algum efeito negativo nos mercados internamente. "Mas o seu desgaste junto à equipe econômica indicava que sua situação era insustentável", diz em relatório.

Quanto às decisões de política monetária, estão previstas nos Estados Unidos, no Japão, na Inglaterra e no Brasil. Internamente, integrantes do mercado se dividem entre a possibilidade de redução da taxa Selic e uma sinalização mais forte no sentido do início do ciclo de flexibilização.

Dados da pesquisa Focus, realizada pelo Banco Central, mostram a taxa básica de juros em 5,75% em dezembro e reforçam a fraqueza da atividade econômica com mediana das projeções para o crescimento em 0,93% do Produto Interno Bruto (PIB) ante 1% na semana passada. Ao mesmo tempo, a expectativa para inflação caiu a 3,84%, de 3,89% da segunda-feira anterior, no levantamento.

"Esse cenário corrobora um novo posicionamento de política monetária e a Bolsa pode reagir a isso, mesmo que já esteja parcialmente precificado", disse um operador.

No cenário de commodities, os contratos futuros de petróleo reduziam o ritmo de baixa há pouco. As cotações do minério de ferro no porto de Qingdao, na China, também tiveram queda (-1,89%).