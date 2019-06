Após boatos sobre fim do namoro, Fernando Zor sai em defesa de Maiara

17/06/2019 | 11:11



Maiara e Fernando Zor não se pronunciaram sobre os rumores de que teriam terminado o namoro que surgiram após o cantor, da dupla com Sorocaba, publicar texto sobre liberdade no Instagram e a irmã de Maraísa desativar seu perfil na rede social. No entanto, o cantor sertanejo saiu em defesa da namorada depois das críticas que ela recebeu por conta do relacionamento que eles vivem.

Na noite do último domingo, dia 16, Fernando repostou comentário de fã no Instagram Stories, que elogiava a postura de Maiara em relação ao namoro:

Maiara incomoda muito mesmo. Incomoda porque é bem resolvida, rica, faz o que quer. É muito difícil para as mulheres assistirem outra mulher ter coragem de pegar um voo de 15 horas pra ficar só dois dias, ver uma mulher ter atitude de ir atrás do homem que está querendo, ver uma mulher beber o tanto que quer, brincar, fazer besteira, virar a noite... É difícil para quem se retrai tentando ser perfeito e o que incomoda ainda mais é o fato de ela ter um homem que além de aceitar o jeito dela, admira pra c***o e curte junto. Então fiquem aí criticando a mulher que tem coragem, mas fiquem sentadas para aguardar o macho bem bonitinhas, escreveu a fã.

Ao postar o comentário da seguidora, Fernando ainda elogiou: Falou tudo! Por mais pessoas sensatas no mundo, dando a entender que concorda com a postura de Maiara.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Maiara não comentou os boatos do término do namoro, no entanto, explicou a decisão de dar um tempo das redes sociais:

- Me chamaram de sufocadora, disseram que o nosso relacionamento é abusivo? aí eu decidi desativar minha página, e nem sei quando e nem se vou voltar, disse ela.

Em relação ao post feito por Fernando, que foi considerado por internautas como uma indireta para a sertaneja, ela comentou:

- Eu não sei se eu estou preparada para a internet, para ler a opinião das pessoas sobre tudo. Só por causa dessa frase, as pessoas começaram a achar que era uma indireta pra mim. O povo na Internet é cruel, eu volta e meia desanimo da internet.