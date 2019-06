Campeão na Alemanha, italiano sobe 8 posições na ATP; Monteiro perto do Top 100

17/06/2019 | 10:51



Em uma semana com torneios de menor expressão, que marcaram o início da temporada na grama, o grande destaque da atualização do ranking da ATP, divulgada nesta segunda-feira, foi a ascensão do italiano Matteo Berrettini. Campeão do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, o tenista ganhou oito lugares e se aproximou do Top 20, parando no 22.º lugar, o melhor de sua carreira.

Logo acima de Berrettini, na 21.ª colocação, está o canadense Felix Auger-Aliassime, revelação da temporada com 18 anos, que foi a sua vítima na decisão de Stuttgart e com isso manteve a mesma posição da semana passada.

Campeão no ATP 250 de s-Hertogenbosch, o francês Adrian Mannarino foi outro que se deu bem nesta segunda-feira. Ganhou 10 colocações no ranking com a conquista e agora é o 34.º do mundo. Mas não é a melhor de sua carreira, já que chegou a ocupar o 22.º posto no começo do ano passado.

A liderança segue tranquila com o sérvio Novak Djokovic, que tem pouco menos de cinco mil pontos a mais que o espanhol Rafael Nadal. Os dois só voltarão a jogar em Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que começará no próximo dia 1.º. O suíço Roger Federer, em terceiro lugar, disputará nesta semana o ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Número 1 do Brasil, o cearense Thiago Monteiro ganhou cinco colocações no ranking mesmo sem jogar na semana passada. Assim vai se aproximando cada vez mais do Top 100 - é agora o 104.º do mundo e está 21 pontos atrás do 100.º, o tunisiano Malek Jaziri. Bem mais atrás, o paulista Rogério Silva subiu três posições e foi para o 227.º lugar. Thomaz Bellucci, outro que não entrou em quadra na semana anterior, não melhorou e nem piorou, mantendo a 258.ª posição.

FEMININO - Sem a presença da maioria das tenistas mais bem colocadas em quadra na semana passada, a atualização do ranking da WTA mostrou a sua primeira mudança somente depois do Top 20. A francesa Caroline Garcia, campeã do Torneio de Nottingham, na Inglaterra, subiu cinco colocações e assumiu a 23.ª posição.

A liderança segue com a japonesa Naomi Osaka, seguida de perto pela australiana Ashleigh Barty, campeã de Roland Garros, e pela checa Karolina Pliskova. A brasileira Beatriz Haddad Maia também não mudou de posição e permanece no 125.º lugar.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 12.715 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 7.945

3.º - Roger Federer (SUI) - 6.420

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 4.685

5.º - Alexander Zverev (ALE) - 4.360

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.215

7.º - Kei Nishikori (JAP) - 4.040

8.º - Kevin Anderson (AFS) - 3.565

9.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.980

10.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.785

11.º - John Isner (EUA) - 2.715

12.º - Juan Martín Del Potro (ARG) - 2.695

13.º - Daniil Medvedev (RUS) - 2.625

14.º - Borna Coric (CRO) - 2.615

15.º - Marin Cilic (CRO) - 2.395

16.º - Gael Monfils (FRA) - 2.055

17.º - Nikoloz Basilashvili (GEO) - 1.970

18.º - Milos Raonic (CAN) - 1.900

19.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 1.715

20.º - Roberto Bautista (ESP) - 1.690

104.º - Thiago Monteiro (BRA) - 536

227.º - Rogério Dutra Silva (BRA) - 216

258.º - Thomaz Bellucci (BRA) - 172

267.º - João Menezes (BRA) - 161

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Naomi Osaka (JAP) - 6.377 pontos

2.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 6.125

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.685

4.ª - Kiki Bertens (HOL) - 5.425

5.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.925

6.ª - Angelique Kerber (ALE) - 4.675

7.ª - Elina Svitolina (UCR) - 3.967

8.ª - Simona Halep (ROM) - 3.963

9.ª - Sloane Stephens (EUA) - 3.682

10.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.565

11.ª - Serena Williams (EUA) - 3.411

12.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.366

13.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.953

14.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 2.833

15.ª - Qiang Wang (CHN) - 2.752

16.ª - Marketa Vondrousova (RCH) - 2.746

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.615

18.ª - Johanna Konta (ING) - 2.430

19.ª - Julia Görges (ALE) - 2.400

20.ª - Anett Kontaveit (EST) - 2.335

125.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 507

322.ª - Carolina Meligeni Alves (BRA) - 138

324.ª - Gabriela Cé (BRA) - 137

440.ª - Luisa Stefani (BRA) - 74