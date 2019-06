'Ninguém comentaria minha idade se eu fosse homem', declara Madonna

17/06/2019 | 10:14



"Bela, recatada e do lar"? Não, com certeza. Madonna está concedendo uma série de entrevistas para divulgar seu novo trabalho, o 14º álbum da carreira na música pop. A cantora falou sobre o preconceito que sofre em relação à idade e por ser mulher durante uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 16.

"Ninguém comentaria a minha idade se eu fosse homem. Mas, para as mulheres, existe um comportamento esperado. E se você ainda tiver apetite sexual, se ainda se divertir e se sentir viva, você vai ser desprezada, discriminada e perseguida", declarou.

De acordo com a reportagem, uma das principais rádios do Reino Unido não adicionou as músicas novas da Madonna à playlist. O espaço ficou para cantoras mais jovens. O chefe da BBC teria dito que eles precisam reduzir a média de idade do ouvinte.

Em maio, a cantora já havia falado sobre o peso da idade. "Estou sendo punida por ter 60 anos", declarou em entrevista à revista Vogue. "As pessoas sempre tentaram me silenciar por uma razão ou outra, seja porque não sou bonita o suficiente, não canto tão bem, não sou tão talentosa, não sou casada o suficiente, e agora é que não sou jovem o suficiente. Então, eles continuam tentando encontrar um gancho. Agora eu estou lutando contra o preconceito da idade, estou sendo punida por ter completado 60 anos", revelou.

Madonna lança seu 14º álbum de estúdio, Madame X, em junho. O trabalho foi produzido durante residência da cantora em Portugal.