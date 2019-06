5 vantagens de aprender inglês online

Da Redação



17/06/2019 | 10:18

Faz tempo que saber outro idioma deixou de ser um diferencial no mercado de trabalho. O inglês, em especial, pode ser determinante para conseguir colocações melhores dentro das grandes empresas. Mas como o dia a dia parece estar cada vez mais corrido e o trajeto casa-trabalho mais comprido, uma boa alternativa para quem quer sair na frente dos concorrentes é estudar inglês online.

A dificuldade de frequentar uma escola convencional não é mais empecilho para aprender um novo idioma. Os cursos à distância estão super em alta – e já mostram uma série de vantagens que podem tornar o aprendizado do inglês mais rápido, prazeroso e descomplicado.



– Faça o seu horário

O grande trunfo de estudar inglês online é a possibilidade de adequar sua rotina de estudo às outras responsabilidades diárias. O curso pela internet permite que o aluno crie seu próprio cronograma, definindo quantas vezes por semana e por quanto tempo vai estudar. Dessa forma, o curso se adapta ao estudante e não ao contrário.

– Aprenda no seu ritmo

Estudar inglês online também reduz aquela ansiedade de acompanhar a turma. Na modalidade à distância, o aluno tem a liberdade de ficar em uma unidade por quanto tempo quiser antes de seguir para a próxima. Ele também pode revisitar conteúdo antigo antes de avançar e até refazer exercícios. Assim, é possível absorver o conteúdo sem pressa e manter os estudos sempre produtivos.

– Mais comodidade

O ambiente virtual permite assistir aulas em qualquer lugar. Essa praticidade garante que o aluno continue em contato com os professores e o seu cronograma de aulas em casa, no trabalho ou mesmo durante viagens de negócio. Fora o fator mobilidade, que facilita o acesso ao conteúdo e às conferências em qualquer computador ou dispositivo móvel.

– Inglês com nativos

Estudar online ainda vai ampliar o estudo para além do professor e dos colegas de turma. O aluno terá acesso ao idioma de forma muito mais global. Estar conectado à internet pode levá-lo a conhecer pessoas do mundo todo e ter contato com a língua de forma mais real, em todas as suas formas e sotaques. É como estudar inglês fora do Brasil!

– Custo-benefício

Fazer um curso de inglês online também pode trazer muita economia em relação aos cursos tradicionais. O fato de o material didático ser todo online, por exemplo, reduz muito o valor total do curso. Fora que os gastos com transporte e combustível são zero.

Escola Global

A EF English Live é a maior escola online do mundo focada no ensino de inglês. A instituição oferece aulas particulares e em grupos 100% online. Todas elas com professores especialistas e aulas à disposição 24 horas por dia.

Com 16 níveis de ensino, a escola está pronta para receber alunos com conhecimentos do iniciante ao pós-avançado. Para não errar, os estudantes passam por um teste de nivelamento que os coloca no nível mais adequado, para ter um bom aproveitamento de todo o curso.

A EF English Live também oferece conteúdo específico para quem já tem inglês e quer turbinar o idioma. No catálogo da instituição, há cursos focados em negócios e preparatórios exclusivos para os exames TOEFL e TOEIC. Além de inglês técnico para profissionais das áreas de Medicina, Tecnologia da Informação e Direito.

Os alunos podem escolher entre dois planos: o Online School e o Private Teacher. Ambos são em grupo, mas só o segundo oferece aulas particulares (que podem ser incluídas no plano ou pagas a parte) e testes de fluência.

Após as aulas particulares, todos os alunos recebem um feedback dos professores. Metodologia que, mais do que turbinar os estudos, inspira o aluno a manter a disciplina e a dedicação rumo ao tão sonhado inglês fluente.