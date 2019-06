Faustão alfineta Boninho após críticas no Show dos Famosos

17/06/2019 | 10:11



Solange Almeida não convenceu Boninho com apresentação de Fafá de Belém no Show dos Famosos da noite do último domingo, dia 16, no Domingão do Faustão. O jurado foi implacável e, após a cantora lamentar que teve pouco tempo para se preparar para a performance por causa da agenda lotada de shows, Boninho pediu entrega da competidora e acabou sendo alfinetado por Fausto Silva.

- A Fafá é sexy, ela é empoderada, tem charme. Eu estava esperando uma risada da Fafá e não veio a risada, disse Boninho.

Cláudia Raiva, que havia dado nota dez para Sol, interrompeu e se indignou com o comentário de Boninho:

- Mas ela estava cantando, gente! Vai rir cantando?, interferiu a atriz.

Faustão, então, aproveitou a oportunidade para dar uma alfinetada em Boninho depois que Solange pediu a ajuda do apresentador para ser defendida.

- Ele quer tudo o homem. Ana Furtado, você é uma santa, disse Faustão, se referindo à esposa de Boninho.

O diretor da Globo não escondeu o desconforto com o comentário de Faustão, mas seguiu criticando Solange:

- Sim, eu quero tudo! Você telegrafou alguns gestos. O que acho que precisa é que se entregue, tenha coragem de fazer a Fafá. Falta um pouco acreditar nisso. Isso é a vantagem que ator tem e os cantores não têm. E é a briga que a gente tem. Os cantores dominam completamente a voz e os atores que fazem o gesto com excelência. A gente tem cantores e atores e essa divisão de técnicas que vocês dominam. Mas foi excelente, 9,9, disse ele.

Miguel Falabella foi o último a avaliar Solange Almeida. O jurado disse discordar de Boninho e deu nota dez para a competidora, além de aplaudi-la de pé. A cantora acabou ficando em segundo lugar no ranking geral do grupo A, logo atrás de Di Ferrero, que se apresentou como Cazuza, e conquistou a liderança. Mel Fronckowiak, que ganhou nota dez dos jurados e do auditório com homenagem a Rita Pavone, ficou em terceiro lugar, enquanto Wellington Muniz, o Ceará, ficou em último ao interpretar o cantor Fagner.