Dicas para passar as férias de verão no Hemisfério Norte

Redação



17/06/2019 | 09:18

O frio já chegou no Brasil, principalmente para quem está nas regiões Sul e Sudeste do País. Há quem ame a estação, mas também há quem prefira fugir dela. Para quem pertence ao segundo grupo e está procurando um destino de férias, uma boa opção é aproveitar o verão no Hemisfério Norte.

Como aproveitar o verão no Hemisfério Norte

Portugal

Divulgação Vista do hotel em Portugal

Portugal foi um dos países mais visitados do mundo em 2018. Saindo dos destinos mais óbvios, como Lisboa, Porto e o Algarve, o país oferece pontos turísticos pouco exploradas por brasileiros.

É o caso de Comporta. A região ensolarada possui 60 km de praia, ótimos cafés e restaurantes para aproveitar o verão como se deve. Agora, para quem prefere ter curtir no hotel, uma boa opção é o Sublime Comporta.

A grande novidade do verão são as bio-pool suítes, bangalôs charmosos construídos em cima de uma piscina e ideais para ver o pôr do sol. A ideia é acordar e mergulhar em águas naturais, já que nessas piscinas não se utiliza produtos químicos.

Monsaraz, uma pequena vila medieval no Alentejo, também tem um charme extra. No hotel São Lourenço do Barrocal, as atividades ao ar livre ficam ainda melhores.

Para famílias de quatro pessoas – dois adultos e duas crianças de 6 a 12 anos -, o hotel oferece um pacote especial de três noites. Entre as atividades, estão aulas de culinária para toda a família, observação das estrelas e caça ao tesouro.

França

Divulgação Praias na França atraem turistas de todas as partes do mundo

Aos que procuram badalação, a França e sua costa de praias é uma ótima opção. A península de Saint-Tropez chega para o verão 2019 com uma novidade de tirar o fôlego. O La Réserve à la Plage, o mais novo beach club criado por Michel Reybier, foi inaugurado em abril na praia de Pampelonne e tem um menu assinado por Eric Canino e Nicolas Cantrel.

O restaurante oferece o melhor da cozinha mediterrânea, com churrasco em forno à lenha e peixes grelhados na hora, acompanhados por vegetais com ervas locais. Durante a noite, o La Plage se torna um ambiente de festa perfeito para um warm-up. O beach club pertence ao hotel Ramatuelle, mas é aberto ao público.

Estados Unidos

Divulgação Novas York é opção de destino nos Estados Unidos

Miami já é um destino muito conhecido por brasileiros devido ao clima e aos voos diretos. Há quem ame passar o mês inteiro na cidade, fazer boas compras, conhecer os badalados restaurantes em Downtown e passear no calçadão de South Beach.

Para as longas estadas, o EAST, Miami tem uma opção perfeita: são os apartamentos que possuem cozinha, sala e até três quartos. Nesse tipo de acomodação, o hóspede se sente em casa, mas com a comodidade dos serviços de hotéis cinco estrelas. Uma boa opção é aproveitar para curtir o fim de tarde de verão no Sugar, o rooftop do local.

Nova York também é interessante no verão. O Central Park fica verdinho e cheio de flores. O hotel Lotte New York Palace preparou duas novidades para a estação.

Durante os dias ensolarados, o público geral pode aproveitar o espaço do Madison Avenue Courtyard, reaberto para a temporada. O hotel, em meio a Manhattan, é perfeito para apreciar um espumante ou até mesmo ler um livro acompanhado de um bom café gelado.

Já no período noturno, o Gold Room, espaço dentro da Maison Villard, transporta os clientes para a era do ouro e é perfeito para uma noite única na cidade, com uma carta de drinques especial.

Jamaica

Divulgação Vista das hospedagem no Mar do Caribe

Apesar da temporada de furacões, há tempos a Jamaica não é atingida por esse fenômeno natural. Para quem não abre mão de ir ao Caribe e gosta de aproveitar os preços convidativos da época, 2019 talvez seja a grande oportunidade de conhecer o icônico GoldenEye.

O hotel onde James Bond foi criado – antigamente, sua propriedade era a casa de veraneio do escritor de 007, Ian Flemming -, oferece, além de uma história única, atividades perfeitas para quem ama passar as férias de biquíni ou de sunga. Mergulhos, stand up paddle, barcos de fundo de vidro e muitas outras atrações são algumas das atrações para aproveitar dias inesquecíveis no mar do Caribe.

50 lugares para conhecer na Europa

Famoso e histórico, o Velho Continente é um destino muito procurado quando o assunto é turismo no Hemisfério Norte. Por esse motivo, o que não faltam são opções legais de lugares para conhecer na Europa. O Rota de Férias separou alguns dos melhores destinos europeus.