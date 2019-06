Rio de Janeiro: resort tem hospedagem com desconto nas férias de julho

Redação



17/06/2019 | 08:18

O Portobello Resort & Safari é uma ótima opção para quem busca um refúgio no meio do ano, sem sair do Rio de Janeiro. O resort, que oferece uma estrutura de lazer, com direito a praia e montanha em um único lugar, conta com descontos especiais para as férias de julho.

Localizado em Mangaratiba, a pouco mais de uma hora de carro da cidade do Rio de Janeiro, o hotel oferece uma diária gratuita para todas as reservas de cinco noites. As tarifas por noite, em quarto single standard, saem a R$ 1.335 e pacotes podem ser parcelados em até seis vezes sem juros. Além disso, duas crianças de até 12 anos acomodadas no mesmo quarto dos responsáveis, não pagam.

Divulgação Vista do quarto do resort

Hospedagem nas férias de julho

Com arquitetura inspirada no estilo polinésio e decoração em harmonia com a natureza, o Portobello Resort & Safári possui uma área de 25 milhões de metros quadrados, à beira da Baía de Ilha Grande.

A estrutura conta com 152 apartamentos e um safári exclusivo, onde vivem mais de 500 animais das faunas brasileira, europeia e africana.

O local

No resort, todas as refeições são inclusas no valor do pacote (a estadia mínima é de três diárias). Além do safári, há uma praia particular, uma fazendinha, passeios a cavalo, atividades aquáticas e 30 minutos diários, por pessoa, para aproveitar a área do resort em um passeio de bicicleta ou se aventurar nas águas que cercam a propriedade de caiaque.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.