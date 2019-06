Pessoas negativadas no Serasa e SPC podem abrir conta no banco next

Da Redação, com assessoria



17/06/2019 | 08:18

Uma das missões que envolvem o next, banco digital do Bradesco, é a inclusão bancária e digital da geração hiperconectada. Isso inclui pessoas negativadas no Serasa e SPC, que podem enviar um pedido de conta e, assim, usufruírem de todos os benefícios da plataforma.

Além dos tradicionais serviços bancários, como pagamentos, transferências, recarga de celular, portabilidade de salário e mais, o next oferece soluções de gerenciamento financeiro, investimento e benefícios baseados no perfil do usuário. Tudo grátis e feito de forma 100% digital, pelo aplicativo e sem reduzir a franquia de dados móveis do celular.

Conheça algumas das funcionalidades extras disponíveis:

Mimos

É basicamente um mecanismo de desconto com mais de 300 marcas parceiras que são escolhidas com base na rotina de consumo e no feedback dos usuários. Os clientes que usam esses benefícios diariamente podem economizar, em média, R$ 300 por mês – o que totaliza quase R$ 4.000 ao ano.

Objetivos

Aqui, o cliente define qual o seu objetivo, como comprar uma casa, um carro ou viajar. O next, com base no histórico financeiro e com o uso de algoritmos, sugere um valor para ser investido todo mês, que vai ficar rendendo em um dos fundos de investimentos disponíveis que mais se encaixam no perfil do cliente. Além disso, o banco acompanha a movimentação financeira e dá recomendações de como conquistar o objetivo mais rápido.

Flow

Um gerenciador financeiro integrado ao app do next, que ajuda o usuário a controlar de forma automática os seus gastos, dividindo todos por categoria, com o uso de algoritmos. Assim, o cliente consegue ver quanto está gastando em alimentação, transporte, compras, e se organizar para os próximos meses. Na medida que os limites de gastos estabelecidos são ultrapassados, o next envia dicas pelo próprio app alertando o quanto o orçamento está comprometido.

