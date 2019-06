Governos locais da China aceleram emissão de bônus para estimular investimentos

17/06/2019 | 05:01



Os governos locais da China aceleraram emissões de bônus em maio numa tentativa de impulsionar o avanço dos investimentos.

Dados do Ministério de Finanças chinês mostraram hoje que governos locais emitiram bônus no valor de 304,3 bilhões de yuans (US$ 44 bilhões) no mês passado, incluindo 146,4 bilhões de yuans em papéis com propósitos específicos - de modo geral, voltados para projetos de infraestrutura.

Em abril, as emissões totalizaram 226,7 bilhões de yuans, sendo que 132,2 bilhões de yuans eram bônus com propósitos específicos.

Na semana passada, em mais uma medida para incentivar o crescimento econômico, o governo chinês facilitou as regras para emissões de bônus por governos locais de forma a canalizar mais recursos para obras públicas.

No fim de maio, as dívidas de governos locais somavam 19,895 trilhões de yuans, ante 19,679 trilhões de yuans em abril, segundo comunicado do ministério.

Também hoje, a principal agência de planejamento econômico da China informou que aprovou projetos de investimentos em ativos fixos no valor de 51,6 bilhões de yuans no mês passado, montante bem superior aos 16,8 bilhões de yuans autorizados em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.