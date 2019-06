Zilu Camargo compartilha fotos do chá de bebê do filho de Camilla Camargo

16/06/2019 | 18:11



Zilu Camargo compartilhou em suas redes sociais neste domingo, dia 16, algumas fotos do chá de bebê de Joaquim, filho de Camilla Camargo e Leonardo Lessa. A vovó mostrou que está super ansiosa e que a mamãe está lindíssima nos seus oito meses de gravidez.

Toda a decoração foi um misto nas cores: verde, bege, branco e muitos ursinhos de pelúcia. No chão da mesa de bolos estavam alguns dados com a letra inicial do bebê e alguns ursinhos por perto. Além de muitas plantinhas para dar ainda mais verde para a decoração!

Um pouco mais longe, Zilu mostrou como que ficou realmente a mesa do bolo com toda a decoração feita e um lustre gigantesco bem no centro da mesa. Uau!

A vovó Zilu também compartilhou uma letra J bem grandona em uma mesa juntinho com algumas lembrancinhas em formato de coroa do chá. A mamãe apareceu em uma das fotos toda trabalhada no vestido longo na mesma tonalidade da decoração, verde, e parecia estar bem feliz com mais este momento para a família. Que barrigão!