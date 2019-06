Assaltante é morto e outro ferido em tentativa de roubo a sacolão em Santo André

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



16/06/2019 | 17:06



Assalto ao sacolão São Jorge, na Vila Humaitá, em Santo André, terminou em morte no fim da tarde deste domingo (16). Segundo moradores da Avenida Queirós Filho, onde fica o estabelecimento, dois assaltantes tentavam saquear o local quando policiais militares perceberam a ação. Houve troca de tiros - cerca de oito, de acordo com testemunhas. Um dos criminosos ficou gravemente ferido, levado por veículo resgate, e o outro veio a óbito. Segundo informações prévias de policiais que estão no local, não houve mais feridos. Ainda segundo moradores, a avenida tem sido palco de assaltos nos últimos dias, como na Drogaria da Coop e em uma casa de laticínios. Neste momento, policiais aguardam a chegada da equipe criminalista. A ocorrência será levada ao 6ºDP para investigações.