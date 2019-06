Ticiane Pinheiro recebe festa surpresa em comemoração aos seus 43 anos de idade

16/06/2019 | 17:11



Ticiane Pinheiro que está no interior de São Paulo curtindo um tempinho com a família, recebeu no último domingo, dia 15, uma festinha surpresa em comemoração de seus 43 anos de idade. A apresentadora compartilhou diversos momentos da celebração que foi um dia antes de sua data oficial com seus seguidores no Instagram.

A apresentadora que está na reta final de sua primeira gravidez do casamento com César Tralli, não poderia deixar de posar ao lao do amado que estava todinho trabalho no preto e até de óculos.

Rafaela Justus, fruto do relacionamento da apresentadora com Roberto Justus, também estava curtindo muito a mamãe e todos os docinhos da festinha. Ela não está linda?

Claro que a mamãe de Tici também estaria presente. Helô Pinheiro apareceu ao lado da filha com o nariz todo cheio de bolo! Além disso, as duas super combinaram a tonalidade das roupas. Que fofas! A apresentadora fez questão de posar nas redes sociais com o rosto cheio de bolo. Será que foi desejo de grávida?

E claro que César Tralli também ia aproveitar as redes sociais para compartilhar um lindo texto em homenagem à amada:

- Felicidades, meu amor! Parabéns pelos seus 43 anos de idade. Admiro sua humildade, sua alegria de viver, sua generosidade, seu espírito eternamente jovem, sua dedicação plena pela nossa família. E muito mais. Você é fonte de inspiração. Te amo eternamente!.

Que casalzão mais lindo!