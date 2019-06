Maiara explica o motivo pelo qual decidiu desativar o Instagram: - O povo da internet é cruel!

16/06/2019 | 16:11



Maiara, que faz dupla com Maraisa, estava bastante ativa nas redes sociais tanto para divulgar os seus trabalhos quanto para mostrar para todos o quanto estava feliz com o seu relacionamento com Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba, mas o que ninguém esperava era sem mais nem menos a morena sair do Instagram.

Durante uma entrevista para Leo Dias, Maiara abriu o jogo e comentou o real motivo por ter desativo a conta que ela usa com tanta frequência.

- Me chamaram de sufocadora, disseram que o nosso relacionamento é abusivo... aí eu decidi desativar minha página, e nem sei quando e nem se vou voltar.

Recentemente, a cantora comentou o quanto gostaria de casar e o seu par rebateu a história dizendo que estava muito cedo. Depois disso, o casal ainda participou do programa Altas Horas e o caso mais novo envolvendo o nome dos dois é que após a morena desativar a rede social, os fãs começaram a criar teorias de que Fernando e ela teriam terminado porque o cantor publicou uma foto sozinho com uma legenda pra lá de sugestiva.

- Eu não sei se estou preparada para a internet, para ler a opinião das pessoas sobre tudo. Só por causa dessa frase, as pessoas começaram a achar que era um indireta para mim. O povo da internet é cruel, eu volta e meia desanimo da internet, disse a sertaneja ainda para a publicação.

Mesmo conta tanta fama, parece que a Maiara descobriu a internet só agora, né? Agora fica uma grande incógnita, já que a cantora não está mais nas redes, será que eles estão mesmo juntos?