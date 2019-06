Blac Chyna desabafa após Rob Kardashian proibir que filha do casal participe do reality da mãe: Hipocrisia

16/06/2019 | 16:11



Blac Chyna foi proibida, por seu ex, Rob Kardashian, de usar imagens da filha dos dois, Dream, em seu reality show, The Real Blac Chyna, sem seu consentimento.

A empresária, no entanto, não aceitou a situação calada. Em seu Instagram, ela postou um desabafo falando da proibição:

- Como a produtora executiva do programa, é muito triste que o Rob não pôde simplesmente ter uma conversa de adulto comigo [...]. Se o Rob tivesse me contatado diretamente, ao invés de de fazer isso por meio de seu advogado, ele saberia sobre a participação de Dream no programa.

Chyna também garantiu que nunca colocaria a filha, de dois anos de idade, em uma situação ruim, e criticou a hipocrisia da família Kardashian, ao dizer:

Eu também gostaria de pontuar para Rob a hipocrisia da família dele, que insiste para que Dream apareça em Keeping Up With The Kardashians, em uma tentativa desesperada de aumentar as avaliações desanimadoras de seu show obsoleto e planejado, sem minha aprovação.