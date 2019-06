Marcela Munhoz

Do Dgabc.com.br



16/06/2019 | 15:38



Por volta das 14h20 deste domingo (16), os bombeiros receberam chamado para atender um afogamento na Rua das Chácaras, altura do número 100, no Montanhão, Riacho Grande, em São Bernardo. Três viaturas estão empenhadas no salvamento. Primeiras informações é de que uma pessoa teria se afogado após cair de moto aquática.

Aguarde por atualizações.