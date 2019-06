Viviane Araújo conta a sua trajetória na TV durante o Tamanho Família: - Vim para a televisão por conta do Carnaval

16/06/2019 | 15:10



Viviane Araújo participou neste domingo, dia 16, do programa Tamanho Família, apresentado por Márcio Garcia que adora fazer os famosos e quem está em casa ficar com os olhos cheios de lágrimas de emoção. E o programa deste domingo não foi nada diferente.

A atriz participou de diversas dinâmicas, deu muito risada ao lado da outra família que também estava participando - a de Sorocaba, que faz dupla sertaneja com Fernando Zor, e os dois receberam uma linda homenagem no fim do programa que no telão do palco acabou mostrando alguns momentos da infância deles, mas o que chamou mesmo a atenção foi que Vivi não poderia deixar de citar sobre as suas inúmeras participações e o quanto ama o Carnaval.

- Desde muito criança eu sempre gostei de samba, tudo por uma certa influência do meu pai que ouvia Alcione, Novos Baianos e muita Beth Carvalho em casa. O Salgueiro [escola de samba] foi onde eu realmente me encontrei dentro do Carnaval. Foi algo super carnal! Eu simplesmente fico louca com o barulho da bateria e foi uma verdadeira delícia me tornar rainha de bateria da Salgueiro.

Viviane Araújo aproveitou também e comentou sobre a sua trajetória na televisão com Márcio Garcia e o quanto ela se sente grata pelo Carnaval ter aberto muitas portas de oportunidades para ela.

- Eu venho do Carnaval e só consegui entrar na televisão por conta do Carnaval! Em 1999, eu fui musa da avenida, aí sim eu fui chamada para fazer a Escolinha, depois disso veio o Zorra, algumas participações em minisséries, até que eu fiz Império, minha primeira novela mesmo.