Sasha Meneghel diz que não sabia lidar com a fama dos pais e confessa: Tive receio de ganhar vantagem por ser filha de quem sou

16/06/2019 | 13:11



Sasha Meneghel é a nova capa da revista Ela, do jornal O Globo. O ensaio fotográfico, claro, aconteceu em Nova York, onde a estudante eside atualmente, já que está cursando moda desde 2016 na Parsons, prestigiada faculdade localizada em Manhattan.

Em entrevista à publicação, ela falou sobre o sonho de ser estilista e como surgiu o gosto pela moda:

Sou interessada por esse universo desde muito nova. Isso surgiu ao ver minha mãe se arrumando para seus compromissos. Ela sempre pedia a minha opinião, e eu me sentia importante.

Ela, no entanto, não descarta outras profissões no universo fashion: Há tantas outras possibilidades. Não vou fechar portas. Pretendo misturar tudo. Não há razão para seguir uma única rota.

A vida em Nova York também foi assunto do bate-papo! Diferente da rotina que tinha no Rio de Janeiro, onde morava com a mãe, Xuxa, Sasha não possui uma vida de celebridade, o que é bastante comemorado por ela:

Minha vida é completamente diferente da que eu levava no Brasil. O que mais amo na cidade é a liberdade que tenho. Não importa se você é famoso, ninguém liga para o que fazemos. Todos estão preocupados em cuidar de sua rotina.

Ela, aliás, confessou que não sabia lidar com o rótulo de celebridade, que herdou dos pais - ela também é filha de Luciano Szafir, e que no começo ficou bastante intimidada com o assédio do público e, por isso, se manteve durante toda a infância e adolescência mais reservada:

Colocaram em mim esse rótulo de celebridade desde que nasci por ser filha da Xuxa e do Luciano. No começo, ficava bastante intimidada, não sabia como lidar com a situação. Minha atitude era fugir. Tentava não pensar nisso. Aquela, no entanto, era minha realidade, meu normal. É claro que eu fazia comparações com a vida das minhas amigas, mas mamãe fez de um tudo para me deixar livre para eu não sentir o peso de ser uma pessoa pública, principalmente na infância.

A educação que recebeu de Xuxa e Szafir também foi fundamental para Sasha crescer sem que a fama subisse à cabeça:

Meus pais eram diretos comigo, honestos e não filtraram nada, nem as tragédias do mundo. Minha cabeça é aberta, graças a Deus. Minha mãe raramente dizia ?não?. Mas quando falava, eu obedecia. Sabia que era sério. Ela não banalizava a palavra, conta ela.

Independente, ela também afirma que criou seu próprio espaço: Tive receio de ganhar vantagem por ser filha de quem sou. Por isso, criei meu espaço. Quero ter minhas próprias conquistas. Damos valor se corremos atrás do nosso sonho, independentemente de qual seja ele.

Já quando o assunto é o namoro com Bruno Montaleone, Sasha é discreta, prefere não dar detalhes sobre o relacionamento. A loira, no entanto, confirma que está apaixonadíssima:

É um assunto pessoal. Algumas coisas devem ser protegidas. Nunca imaginei que eu poderia amar alguém dessa maneira. Fico até com medo desse sentimento.

Bruno, que é ator e mora no Rio de Janeiro, pode se preparar para ter a amada em seus braços em breve, já que Sasha confessou o desejo de voltar ao Brasil após conquistar o diploma, daqui um ano: Nos apoiamos. Somos parceiros, de verdade. Estamos batalhando para crescer. A tendência é ficarmos mais grudados no futuro. Mas ainda não decidi o que vou fazer. Só espero ser muito, muito feliz.