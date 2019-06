Após ser ameaçada por hacker, Bella Thorne publica seus próprios nudes na web: Me sinto observada

16/06/2019 | 13:10



Bella Thorne conseguiu dar a volta por cima ao se ver em uma enrascada. Ela revelou, em seu Twitter, que todas suas contas foram hackeadas, e que o hacker estava ameaçando publicar todas as suas fotos íntimas. Sempre corajosa, principalmente quando o assunto é sua sexualidade, Bella então decidiu ela mesma divulgar os nudes.

Em seu Twitter, a atriz fez um desabafo, no mesmo post em que publicou as fotos, em que é possível ver seus seios. Ela revelou, ainda, que o hacker possui fotos íntimas de outras celebridades além dela:

Pelas últimas 24 horas, eu tenho sido ameaçada com as minhas próprias nudes e me sinto nojenta, observada, sinto que alguém tirou algo de mim que eu só queria que uma pessoa especial visse. Ele me mandou vários nudes de outras celebridades, ele não irá parar comigo ou com eles, ele continuará indo.

Ela continuou:

Por muito tempo eu deixei um homem tirar vantagem de mim várias e várias vezes, e estou cansada disso. Estou colocando isso pra fora porque agora é minha decisão, e você não vai tirar mais alguma coisa de mim.

Bella, que lançou recentemente seu primeiro livro, The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray, falou ainda que pretende citar o acontecimento em sua próxima publicação, e finalizou o desabafo dizendo:

Consigo dormir melhor essa noite sabendo que eu consegui o poder de volta. Você não pode controlar minha vida e nunca poderá. Aqui estão as fotos com as quais ele está me ameaçando, em outras palavras, aí estão os meus seios. Então vá se f***r você e as últimas 24 horas que eu estive chorando ao invés de celebrar meu livro enquanto fazia a divulgação. Ah, e o FBI logo estará em sua porta, então tome cuidado.