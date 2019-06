Príncipe Harry posta foto com filho, Archie Harrison, em seu primeiro Dia dos Pais

16/06/2019 | 12:11



Dia de celebrar! Nos Estados Unidos, Inglaterra e em vários outros países, diferente do Brasil, o Dia dos Pais é comemorado, em 2019, no dia 16 de junho - a data sempre é celebrada no terceiro domingo deste mês. E claro que as celebridades aproveitaram o momento para compartilhar cliques fofos em família, né?

Príncipe Harry foi um deles. O Duque de Sussex está comemorando o seu primeiro Dia dos Pais, já que o filho, Archie Harrison, nasceu no início de maio, e para marcar a data especial, ele compartilhou em seu Instagram um clique do pequeno - o primeiro em que pudemos ver melhor seu rostinho! Na foto, Archie aparece segurando o dedo do pai, e ainda podemos ver, na mão de Harry, a aliança de seu casamento com Meghan Markle.

Além de Harry, Príncipe William também desejou feliz Dia dos Pais em sua página no Instagram. Ele compartilhou duas fotos, uma com o caçula, Príncipe Louis, e outra com o próprio pai, Príncipe Charles. Apesar de fofo, os cliques geraram uma certa polêmica, pois algum seguidores se perguntaram porque William não publicou fotos com seus outros herdeiros - George e Charlotte - ou de Kate Middleton com o pai. Fica aí o mistério!

Steven Tyler é uma paizão! O astro do rock celebrou o dia dos pais ao lado de seus quatro filhos - Liv, Mia, Chelsea e Taj, e compartilhou essa foto super fofa em seu Instagram. Que amor!

Os filhos de David Beckham são mesmo sortudos, hein? Romeo e Cruz publicaram a mesma foto, em que aparecem tomando um café com o pai e com a irmãzinha mais nova, Harper. Cruz escreveu: Feliz Dia dos Pais, eu te amo muito, você é o melhor pai do mundo.

Já o filho mais velho de David e Victoria Beckham, que não apareceu na foto com os irmãos mais novos, preferiu publicar um clique junto com o pai de quando era bebê. Na legenda, ele escreveu: Feliz Dia dos Pais, eu te amo muito! Você é e sempre foi o melhor pai de todos.

Já David Beckham aproveitou a data para postar cliques ao lado de seu próprio pai, Ted.

Gordon Ramsay tem cinco filhos, e para o Dia dos Pais, compartilhou um clique de um ensaio que realizou ao lado de Jack, o mais velho, e escreveu: Essa foto faz eu me sentir o pai mais feliz do mundo nesse dia especial.