Mãe de Fernanda Lima posta foto da apresentadora exibindo barrigão de grávida

16/06/2019 | 12:11



Fernanda Lima apareceu exibindo o barrigão de grávida em publicação feita por sua mãe, Teca Pereira Lima, no Instagram. Na noite do último sábado, dia 15, a mãe da apresentadora compartilhou algumas publicações da família reunida. Em uma delas, Fernanda e o marido, Rodrigo Hilbert, aparecem a ajudando na cozinha.

Jantar em família!, escreveu Teca na legenda.

No clique, Fernanda aparece exibindo discretamente o barrigão de grávida, enquanto corta alguns legumes. Sorridente, ela ainda brincou no Stories:

- Stories da Teca!, disse enquanto dava risada.

Em seguida, ela compartilhou uma foto da família cozinhando e brincou:

Olha como o Rodrigo Hilbert fica quando a sogrinha cozinha, escreveu.

O apresentador, que possui um programa de culinária no GNT, também falou sobre o assunto nas redes sociais:

Aprendendo os segredos com minha sogrinha @tecapereiralima do melhor carreteiro do mundo!, disse ele.

Ela e Rodrigo Hilbert estão à espera de uma menina, que possivelmente se chamará Maria, como o próprio galã revelou. Juntos, eles já são pais dos gêmeos João e Francisco, de 10 anos de idade. A família mora nos Estados Unidos desde 2017.