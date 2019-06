Maiara desativa rede social, Fernando Zor faz post sobre liberdade e fãs especulam término do namoro

16/06/2019 | 12:11



Maiara e Fernando deixaram os fãs preocupados neste fim de semana, levantando suspeitas de que teriam terminado o namoro, que veio à público em março deste ano. O cantor sertanejo, da dupla com Sorocaba, apareceu sozinho em publicação no Instagram e escreveu sobre liberdade. Algum tempo depois, a irmã de Maraísa desativou sua conta na rede social. O perfil que o casal, criado pelos dois, continua ativo.

A felicidade é algo entre a liberdade e a segurança, escreveu Fernando na legenda da publicação, que você confere abaixo.

Na caixa de comentários, diversos seguidores e internautas passaram a especular sobre o término do relacionamento, supondo que a legenda de Fernando teria sido uma indireta para Maiara.

Seria indireta para Maiara?, perguntou uma seguidora.

Não acredito que ambos não estão namorando mais. Acho que deram um tempo, disse outra.

Esse relacionamento tá em crise, porque até ela sumiu, opinou uma terceira internauta.

O perfil de Maiara não está mais disponível na rede social, e agora, só é possível acompanhá-la através das redes sociais dedicadas ao perfil da dupla Maiara & Maraísa. Na noite do último sábado, dia 15, as irmãs realizaram show em Lagoa da Prata, em Minas Gerais, enquanto Fernando se apresentou com Sorocaba em Monte Aprazível, no interior de São Paulo, após curtir festa junina da filha.

Os cantores sertanejos ainda não se pronunciaram sobre o assunto e procurada a assessoria de imprensa dos artistas não foi encontrada para comentar a situação.