Alison Riske surpreende Kiki Bertens e ganha o torneio de Hertogenbosch

16/06/2019 | 10:30



A tenista norte-americana Alison Riske, número 61 do mundo, conquistou, neste domingo, o Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, ao derrotar a holandesa Kiki Bertens, por 2 sets a 1, com parciais de 0/6, 7/6 (7/3) e 7/5. Número 4 do mundo, a tenista da Holanda buscava a sua quarta conquista do ano.

Riske chegou à decisão após quatro vitórias, nas quais não perdeu nenhum set. Bertens, que era a favorita para ficar com o título, precisou de tie break em quatro de seus cinco jogos.

Dono de nove taças na carreira, nenhuma em seu país, Bertens conseguiu 14 aces na partida, contra nenhum de Riske, mas a norte-americana só cometeu duas duplas faltas, contra oito da adversária. A vencedora do jogo só quebrou o saque da rival uma vez na partida.

Este foi o quarto confronto entre Kiki e Alison. Em todos os anteriores, a holandesa havia levado a melhor. No Australian Open, em janeiro, Bertens venceu com duplo 6/3.