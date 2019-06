Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de plásticos em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



16/06/2019 | 08:33



Incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de plásticos que fica na estrada Eiji Kikuti, altura do número 300, no bairro Alves Dias, em São Bernardo, na noite de ontem. Segundo informações do Corpo de Bombeiros o fogo foi causado por queda de balão na edificação da fábrica Intercolor Ind.e Com. de Plásticos. Não há vítimas.

No auge do incêndio a corporação enviou cerca de 17 viaturas para a contenção do fogo e contou com a participação de 70 bombeiros para extinguir as chamas.

Ainda na manhã deste domingo os bombeiros mantinham oito viaturas no local. A Defesa Civil da cidade foi acionada para acompanhar o trabalho dos bombeiros.