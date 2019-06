México massacra Cuba na primeira rodada da Copa Ouro; Canadá goleia Martinica

16/06/2019 | 08:15



Com três gols de Uriel Antuna e dois de Raúl Jimenez, o México massacrou Cuba, por 7 a 0, neste domingo, no estádio Rose Bowl, em Los Angeles, pela primeira rodada do Grupo A da Copa Ouro. Diego Reyes e Alexis Vega completaram a goleada.

A partida serviu apenas para testar o ataque mexicano, tal a fragilidade da equipe cubana. Antes do primeiro gol de Antuna, aos dois minutos de jogo, o México já havia conseguido dois lances de perigo.

O massacre só não foi maior porque os mexicanos demonstraram muita ansiedade para finalizar as jogadas e cometeram erros bobos diante do goleiro cubano Sanchez, um dos destaques da partida. Suas boas defesas impediram um placar mais elástico.

No primeiro tempo, a vantagem mexicana já era de 4 a 0. Todos os gols da partida, devido à quase inexistente marcação, foram definidos dentro da área cubana. "Fizemos uma grande partida, tomamos a iniciativa desde o início e o primeiro gol nos ajudou, abriu a defesa deles", disse Jimenez, jogador do time inglês do Wolverhampton Wanders.

Este foi o primeiro jogo oficial do técnico argentino Gerardo "Tata" Martino no comando da seleção mexicana. Ele contratado em janeiro e venceu três amistosos de preparação.

No outro jogo da rodada do grupo, em um duelo muito fraco tecnicamente, o Canadá marcou 4 a 0 sobre Martinica. Mas o placar foi enganoso, pois o time martinicano teve boas oportunidades na partida. O problema da equipe caribenha foi o setor defensivo, que cometeu vários erros, principalmente na saída de bola.

Jonathan David marcou duas vezes para a seleção canadense, enquanto Junior Hoillet e Scott Arfield anotaram um gol cada.

A segunda rodada do grupo está prevista para quarta-feira com os seguintes confrontos: Cuba x Martinica e México x Canadá.

