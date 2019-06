Colômbia freia Messi, vence e quebra série invicta da Argentina na Copa América

15/06/2019 | 21:18



A Colômbia venceu a Argentina por 2 a 0 neste sábado, na Arena Fonte Nova, na estreia das seleções no Grupo B da Copa América. Roger Martínez e Zabata garantiram a vitória da equipe, que contou com amplo apoio dos torcedores brasileiros em Salvador.

Os argentinos, em menor número no estádio, viram Messi ser muito bem marcado, especialmente no primeiro tempo, quando quase não pegou na bola. Havia sempre dois colombianos em cima do craque. Na etapa final, o camisa 10 deu lampejos de genialidade, distribuiu dribles e levou muitas pancadas. A Colômbia surpreendeu, encontrou dois gols e, nos últimos minutos, os argentinos tiveram de aguentar os gritos de "olé".

Foi a primeira derrota da Argentina após 16 jogos de invencibilidade na Copa América. A seleção de Messi não perdia na competição desde 2007, quando foi superada na final por 3 a 0 para a seleção brasileira. Nas três edições seguintes, o time foi eliminado em decisões por pênaltis - caiu nas quartas em 2011 após empatar em 1 a 1 com o Uruguai e, em 2015 e em 2016, perdeu na decisão para o Chile após ficar no 0 a 0 nos dois jogos.

A seleção argentina chegou reformulada para a Copa América (só há no elenco nove jogadores que disputaram a Copa da Rússia), mas o setor ofensivo titular continuava o mesmo, com Messi, Di María e Agüero. O trio, no entanto, não conseguiu se livrar da marcação colombiana no primeiro tempo.

Com a amplo apoio dos brasileiros na Fonte Nova, a Colômbia apostava nos passes de James Rodríguez e na velocidade de Cuadrado. Na frente, Falcão Garcia dava trabalho. Ele ganhou todas as disputas com os zagueiros. Os argentinos tentavam trocar passes e recebiam vaias.

Messi estava muito bem marcado. Ele buscava o jogo, voltava para receber, mas havia sempre pelo menos dois colombianos para dar combate. Di María, aberto pela esquerda, quase colado na linha lateral, também não fez nada e nem voltou para o segundo tempo. Os dois goleiros desceram para o intervalo sem fazer uma defesa sequer.

A Argentina melhorou um pouco na etapa final. Conseguia ao menos trocar mais passes. Com dez minutos, Messi finalmente se desvencilhou da marcação. Ele tabelou com Agüero, que devolveu de calcanhar. O camisa 10 avançou, deu uma caneta em Sanchez, invadiu a área, mas Barrios estava na sobra e impediu o gol.

A marcação colombiana cansou e Messi passou a aparecer mais. Em nova arrancada, Cuadrado o parou com um pontapé e recebeu cartão amarelo. Na sequência, o goleiro Ospina fez grande defesa em cabeceio de Otamendi. E justamente quando os argentinos estavam melhores, os colombianos aproveitaram um descuido da zaga adversária para abrir o placar. James Rodríguez inverteu o jogo para o lado esquerdo. Roger Martínez se livrou da marcação e bateu no ângulo oposto de Armani: 1 a 0.

A Argentina sentiu o gol. Messi sumiu em campo. Os colombianos se fecharam à espera de matar o jogo no contra-ataque. E o segundo gol veio aos 40. Em rápida saída de bola, Tesillo cruzou da esquerda e Zapata escorou para as redes.

A delegação argentina agora partirá para Belo Horizonte, onde ficou durante sua participação na Copa do Mundo de 2014. A partida contra o Paraguai pela segunda rodada será no Mineirão, na quarta-feira. No dia seguinte, a equipe se despede da capital mineira e viaja a Porto Alegre, onde fará seu último duelo na primeira fase da Copa América, contra o Catar, no domingo, dia 23, na Arena do Grêmio.

FICHA TÉCNICA:

ARGENTINA 0 X 2 COLÔMBIA

ARGENTINA - Armani; Saraiva, Otamendi, Pezella e Tagliafico; Paredes, Guido Rodríguez (Pizarro), Lo Celso, Messi e Di María (De Paul); Agüero (Matías Suárez). Técnico: Lionel Scaloni.

COLÔMBIA - Ospina; Medina, Davinson Sánchez, Mina e Tesillo; Barrios, Uribe e Cuadrado (Lerma); James Rodríguez, Falcao Garcia (Zapata) e Muriel (Roger Martínez). Técnico: Carlos Queiroz.

GOLS - Roger Martínez, aos 25, e Zapata, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Roberto Tobar.

CARTÕES AMARELOS - Guido Rodríguez, Saravia e Paredes (Argentina); Falcao Garcia, Cuadrado, Zapata, Lerma (Colômbia)

PÚBLICO - 34.950 pagantes.

RENDA - R$ 9.259.710,00.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador.